Grâce à Kylian Mbappé, le PSG s'impose à Saint-Étienne (0-1)

Après sa victoire à Manchester United (0-2), le PSG a poursuivi sa série positive en s'imposant sur le terrain de Saint-Étienne (0-1) grâce à une superbe reprise de Kylian Mbappé.

Il n’y a que lui qui pouvait décoincer la situation. Accroché par une valeureuse équipe de Saint-Etienne pendant plus d'une heure de jeu, les hommes de Thomas Tuchel, qui avait effectué quelques changements dans son onze de départ par rapport à la victoire à Manchester United, ont longtemps buté sur la défense des Verts.

Mais il a fallu un éclair de génie de Kylian Mbappé (73e) – son 19e but cette saison en L1 – pour débloquer la situation. L’attaquant tricolore reprenait en une touche de balle une merveille de passe de Daniel Alves pour tromper Stéphane Ruffier (73e).

Un marathon pour les Parisiens

Un précieux succès qui permet au club de la capitale de s’envoler un peu plus en tête du championnat. Avec le nul de Lille face à Montpellier (0-0) plus tôt dans la journée, les champions de France en titre comptent désormais 12 points d’avance sur les Lillois. Et ce, avec deux matchs en retard, dont le premier sera disputé dès mercredi face aux Montpelliérains.

Les Parisiens enchaîneront ensuite face à Nîmes samedi, puis auront six autres rencontres à jouer – entre la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions –, d’ici au 17 mars. Un véritable marathon