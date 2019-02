Vidéo : Neymar surexcité devant Manchester-PSG

Toujours en convalescence après sa blessure à un pied, Neymar n'a pas raté une miette de la prestation majuscule réalisée par le PSG à Manchester (0-2), en huitième de finale aller de Ligue des Champions.

Le Brésilien a suivi la rencontre à la télévision avec ses amis et son père. Le petit groupe a vibré devant la leçon infligée par les Parisiens à leurs adversaires.

Even when he’s not on the pitch, @neymarjr is with his team every, step, of, the, way. See more at https://t.co/NmeiKUWafP #OurOtherClub pic.twitter.com/U6UXBh6vGj

— OTRO (@OTRO) 13 février 2019