Guy Novès insulté en pleine nuit par un «ancien international français»

Guy Novès, qui se bat actuellement aux Prud’hommes pour contester son licenciement à la tête du XV de France, a indiqué avoir été insulté en pleine nuit par «un ancien international français».

L’ancien manager du Stade toulousain a confié à Midi Olympique avoir été victime d’un appel téléphonique très désagréable en pleine nuit l’été dernier. Cet appel aurait eu lieu lors de la soirée des vingt ans du titre de 1998 du Stade français.

«Pendant la nuit, à 4h30, j’ai reçu un appel. Je n’ai pas décroché. Le matin, j’avais un message en attente. Un ancien international français me faisait l’honneur de m’insulter : 'Novès, t’es un en****… T’es un escroc, une merde. À chaque fois qu’on venait à Toulouse, on te mettait la fessée… T’es une pipe'.»

Il ne veut pas dévoiler son identité

Guy Novès se souvient qu’ils étaient plusieurs à parler sur le message vocal. «Sur le message, on entendait plusieurs voix : celui qui m’insultait mais aussi d’autres, derrière, qui lui soufflaient. Voilà le genre de choses auxquelles j’ai eu droit. Et pour ceux qui douteraient de mon histoire, sachez que j’ai pris soin de garder l’enregistrement. Je le tiens à disposition…»

Il a toutefois précisé qu’il ne livrerait pas l’identité du principal intéressé. «Je ne veux pas le jeter en pâture. Dans les jours qui ont suivi, il m’a envoyé un message pour s’excuser, me disant même qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il avait dit. Je n’ai pas répondu. Quand je le croiserai, on s’expliquera à ce sujet. Il a fait une connerie, c’est minable. Mais ce n’est pas contre lui que je me bats.»