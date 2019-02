6 Nations : le XV de France sur des chardons ardents

S’il y a bien un match à gagner, c’est celui-ci. Douché par le pays de Galles (19-24) puis complètement concassé en Angleterre (44-8), le XV de France n’a d'autre choix que de s’imposer, samedi, face à l’Ecosse pour son troisième match dans le Tournoi des 6 Nations.

Les hommes de Jacques Brunel ont eu quinze jours pour retrouver leurs esprits après le cauchemar de Twickenham et ainsi préparer au mieux la venue du XV du Chardon. «Il y a de la colère, l’envie de réagir, a confié Félix Lambey. Il y a beaucoup de rage chez tout le monde. Chacun est vraiment touché et a envie de montrer un autre visage, pour enfin gagner.»

Ce que les Bleus n’ont plus été en mesure de faire depuis novembre dernier, face à l’Argentine. Pire encore, depuis l’arrivée de Brunel en décembre 2017, les Tricolores n’ont connu que trois fois les joies du succès. La venue des Ecossais doit donc leur permettre d’ouvrir leur compteur en 2019. Surtout pour éloigner le spectre d’une première Cuillère de bois depuis… 1957. Car la rencontre de samedi sera la dernière à domicile du Tournoi. Les coéquipiers de Louis Picamoles se rendront ensuite en Irlande, puis en Italie.

Néanmoins, la chance des Tricolores se trouvera sûrement chez leurs adversaires du jour, victimes de plusieurs forfaits. Et non des moindres. L’Ecosse, qui s’est imposée contre l’Italie et a été défaite par l’Irlande, se présentera au Stade de France sans l’ouvreur du Racing 92 Finn Russell (commotion), ni Stuart Hogg. Une bonne nouvelle pour le XV de France. Encore faut-il savoir saisir sa chance.