Nasser al-Khelaïfi rappelle que Neymar «n’est pas à vendre», ni Mbappé

Paris tient à ses stars. Nasser al-Khelaïfi a rappelé, dans les colonnes de Marca, que Neymar n’est pas à vendre. Ni même Kylian Mbappé.

C’est à peine si le président du PSG prendrait le temps de décrocher son téléphone, alors que les rumeurs persistent de l’autre côté des Pyrénées sur un possible transfert du Brésilien au Real Madrid lors du prochain mercato. «Ni le Real Madrid, ni aucun autre club au monde n’a besoin de nous appeler pour parler de Neymar ou de tout autre joueur», a insisté le dirigeant qatari au quotidien espagnol.

Toute tentative du triple champion d’Europe, qui n’a jamais caché son intérêt pour le n°10 parisien, serait vaine. «Le Real Madrid sait pertinemment que Neymar n’est pas à vendre et que le joueur ne quittera pas le PSG cet été», a-t-il ajouté.

Si ses deux première saisons dans la capitale ont été gâchées par ses blessures au cinquième métatarsien, «Ney», qui doit faire son retour sur les terrains courant avril, semble prêt à vouloir s’inscrire dans la durée. «Nous avons une relation fantastique avec Neymar et son père et elle a été construite pour durer longtemps», a assuré Nasser al-Khelaïfi.

Mbappé «déjà une légende du club»

Et ce n’est pas la peine non plus de se rabattre sur Kylian Mbappé, qui ne cesse d’impressionner à chacune de ses sorties, lui qui a marqué, samedi, ses 50e et 51e buts en 88 matchs de L1 face à Nîmes (3-0). L’attaquant champion du monde n’est pas à vendre. «Kylian est déjà une légende du club, a-t-il indiqué. Ce qu’il a fait à seulement 20 ans, avoir gagné une Coupe du monde et faire partie des cinq meilleurs joueurs du monde avec Neymar, c’est exceptionnel.»

Et lui aussi ne semble pas prêt à quitter le club à en croire ses déclarations. «La relation entre le PSG et Mbappé, c’est du long terme parce qu’il y a un grand respect mutuel», a-t-il conclu.