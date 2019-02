PSG-Dijon, quarts de finale de la Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Intraitable en Ligue 1 et quadruple tenant du titre, Paris accueille Dijon, ce mardi 26 février, en quarts de finale de la Coupe de France. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h10 sur France 2.

Qui peut résister à ce PSG en ce moment ? Pas grand monde… Malgré les absences de Neymar et Edinson Cavani, bientôt proche d’un retour à la compétition, le club de la capitale est impitoyable avec ses adversaires, encore plus avec ceux se présentant sur sa pelouse du Parc des Princes. La preuve avec ses deux dernières victoires Porte Saint-Cloud contre Montpellier (5-1), puis Nîmes (3-0) pour afficher un bilan prodigieux à domicile, cette saison, en championnat avec 14 victoires en autant de rencontres, 50 buts marqués et seulement cinq encaissés.

Mais ce match intervient au milieu d’un calendrier particulièrement copieux pour des Parisiens qui n’ont pas le temps de souffler avec des rendez-vous les trois jours. Cette accumulation pousse Thomas Tuchel à faire tourner son effectif, mais aussi à devoir composer un nouveau onze à chaque sortie pour éviter le moindre risque de nouvelles blessures, alors que l’effectif parisien est apparu limité ces dernières semaines. «On manque de joueurs. On doit être attentif aux blessures», a insisté Tuchel, qui n’avait que cinq remplaçants sur le banc face aux Nîmois et seulement six contre Montpellier et à Saint-Etienne au lieu des sept autorisés.

Dans ce contexte, les Dijonnais pourront-ils compter sur une légère décompression de Thiago Silva et ses coéquipiers à une semaine de retrouver Manchester United en 8e de finale retour de la Ligue des champions ? Et espérer réaliser le même exploit que Guingamp, qui avait éliminé le PSG dans son antre en quarts de finale de la Coupe de la Ligue ? Rien n’est moins sûr… «On veut désormais gagner contre Dijon. On garde en mémoire l’élimination en Coupe de la Ligue contre Guingamp. On doit donc rester calme, et rester professionnel pour être prêt, a lancé Tuchel. C’est un match très important pour nous.» Et une compétition qui tient à cœur au PSG, invaincu dans cette Coupe de France depuis janvier 2014 et une défaite face à Montpellier au Parc…