Ligue 1 : le PSG renverse Caen (1-2) grâce à un doublé de Kylian Mbappé

Quatre jours avant d'accueillir Manchester United, en 8es de finale retour de la Ligue des champions, le PSG a remporté son match à Caen lors de la 27e journée. Menés durant trois minutes, les Parisiens l'ont emporté grâce à un doublé de Kylian Mbappé.

«Pour préparer les grands matches, il faut gagner les matches d'avant», a partagé l'international français au micro de Canal+ juste après la rencontre. Face à des Caennais qui occupent la place de barragistes (18e avec 20 points), l'attaquant champion du monde et ses partenaires auraient pu se faire surprendre par une valeureuse équipe normande. Surtout à quatre jours de recevoir les Red Devils et de finir le travail commencé lors du match aller à Old Trafford (victoire parisienne 0-2).

A domicile, les Normands souffrent mais parviennent à rentrer au vestiaire à égalité avec le champion de France. Ce sont même eux qui ouvrent le score à la 56e minute par Casimir Ninga (1-0). Sur un coup-franc bien joué par Fayçal Fajr, l'attaquant tchadien résiste au retour de Dani Alvès et trompe Alphonse Areola.

Une joie de courte durée pour les Caennais. Trois minutes plus tard, Moussa Diaby s'échappe sur le côté gauche et tente un centre... contré de la main par Younn Zahary. Pénalty. En l'absence de Neymar et Edinson Cavani, Kylian Mbappé prend les choses en main et prend Brice Samba à contre-pied (1-1, 59e).

5e fois de la saison que Mbappé marque plus d'un but lors d'un match

Dominateurs, les joueurs de la capitale prennent logiquement le dessus en fin de match. Layvin Kurzawa est trouvé sur le côté gauche et centre en direction de Kylian Mbappé. Le buteur manque sa tête mais Thomas Meunier est en embuscade. Le Belge tente sa chance mais son tir est repoussé par le portier Normand. Mbappé est à l'affût et marque (1-2, 87e). C'est la 5e fois de la saison que le joueur 20 ans marque plus d'un but lors d'une rencontre. Surtout, il permet à son équipe de préparer idéalement la rencontre face aux Anglais, mercredi (21 heures).

Au classement de la Ligue 1, le PSG (71 points), possède 20 unités d'avance et un match de plus à jouer sur son dauphin lillois (51 pts) qui accueille Dijon ce dimanche.