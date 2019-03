Elimination de la ligue des champions : Thiago Silva présente ses excuses aux supporters du PSG

Après la terrible défaite du PSG, en 8es de finale de la Ligue des Champions, le capitaine Thiago Silva a adressé ses excuses aux supporters.

«Je veux juste dire aux supporters de nous excuser», a-t-il ainsi souligné au micro de RMC, visiblement très marqué par cette nouvelle élimination. Et de poursuivre : «Excusez-nous, c’est le seul mot que je peux trouver pour le moment. C’est difficile d’expliquer, de parler aux supporters qui sont tristes, à nous familles qui sont là. On a travaillé dur, ça n’a pas marché. Il va falloir se relever vite».

«Encore une fois on s'arrête là»

Le PSG a de nouveau subi une incroyable déconvenue en Ligue des champions, mercredi soir. Vainqueur au match aller (0-2), le club s’est finalement incliné, à domicile, contre Manchester United (1-3).

«C’est dommage, parce qu’on a très bien joué le match chez eux, mais ici chez nous on n’a pas fait les choses dont on a parlé. C’est dommage parce qu’on a fait un bon parcours et encore une fois on s’arrête là», a reconnu Thiago Silva.

Le défenseur est également revenu sur le penalty, accordé dans les arrêts de jeu après appel à la VAR et qui a permis au club anglais de se qualifier au détriment du PSG. «Donner un penalty comme ça, à la dernière minute, je n’ai pas vu les images mais… Ils étaient trois arbitres et ils ont tous pris la décision de donner le penalty. C’est dommage parce qu’avec une minute on n’avait pas le temps de réagir, même si on aurait dû réagir pendant les 90 autres minutes», a-t-il ainsi souligné.

Penalty litigieux ou non, l’effectif parisien devra une nouvelle fois analyser ses erreurs avant de se remobiliser pour la Coupe de France, désormais seul véritable enjeu du reste de la saison.