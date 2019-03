PSG : Neymar très proche d'un retour

Neymar entrevoit le bout du tunnel. Touché au cinquième métatarsien, le 23 janvier dernier, en Coupe de France face à Strasbourg, le Brésilien devrait retrouver le chemin de l’entraînement la semaine prochaine avant de pouvoir ensuite réintégrer le groupe.

Son retour était espéré pour début avril avec l’espoir de pouvoir disputer les quarts de finale de la Ligue des champions. La star du PSG est dans les temps et sa guérison est en très bonne voie, mais le club de la capitale a été piteusement éliminé en 8e de finale, pour la 3e année consécutive, par Manchester United, après un match retour toujours en travers de la gorge des supporters parisiens.

Si aucun risque ne sera pris pour éviter une nouvelle rechute, les différents examens pratiqués ces dernières semaines ont rassuré sur l’évolution de sa blessure au point de pouvoir reprendre l’entraînement. «La semaine prochaine, je reprends l'entraînement», a-t-il ainsi confié dans les couloirs du Parc des Princes à Andoni Zubizaretta, directeur sportif de l’OM, qu’il a côtoyé plusieurs saisons à Barcelone, à l’issue de la victoire dans le Classique contre Marseille (3-1). Avant d’ajouter : «Et dans deux semaines, je reviens avec le groupe.»

A ce rythme, le n°10 parisien devrait pouvoir renouer avec la compétition lors de la venue de Nantes, le mercredi 3 avril, en demi-finale de la Coupe de France ou celle, trois jours plus tard, en Ligue 1, de… Strasbourg. Et à cette occasion, Neymar pourrait non seulement fêter son retour sur les terrains, mais aussi le titre de champion avec ses coéquipiers.