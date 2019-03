Gaël Monfils est bien de retour aux affaires

Après une année 2018 compliquée, Gaël Monfils semble avoir retrouvé son meilleur niveau de jeu en 2019.

Vainqueur du tournoi de Rotterdam, demi-finaliste à Dubaï en février et quart de finaliste à Indian Wells, le Français va attaquer le Masters 1000 de Miami, qui débute cette semaine, avec l’espoir de confirmer son retour au premier plan.

A condition que le n° 1 tricolore, qui affrontera Robin Haase ou un qualifié, ne ressente plus la douleur au tendon d’Achille, qui l’avait contraint de renoncer à affronter Dominic Thiem, la semaine dernière, pour une place en demi-finale en Californie. «Je ne prendrais pas de risque à Miami, tant que j’ai encore un petit peu mal», a-t-il confié.

En tout cas, mis à part ce contrecoup, «La Monf» se sent beaucoup mieux ces derniers temps. «Ca fait un bon moment que je me sens mieux, depuis le dernier Roland-Garros à vrai dire, même si les résultats n’ont pas été là, a indiqué le Parisien. J’avais fait un gros travail mental et physique. Et cela paie je trouve.» A 32 ans, Gaël Monfils, qui a pour objectif de briller sur terre battue cette année, s’est peut-être trouvé une seconde jeunesse.

“ Whatever life throws at you,even if it hurts you,just be strong and fight through it. Remember, strong walls shake but never collapse ”

pic.twitter.com/NBrWoJFwIY

— Gael Monfils (@Gael_Monfils) 15 mars 2019