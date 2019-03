Mick Schumacher va faire ses débuts en avec Ferrari

Tel père, tel fils. Mick Schumacher va piloter une Ferrari lors des essais privés de Bahreïn le 2 avril et une Alfa Romeo Racing le lendemain, ont annoncé mardi les deux écuries.

Le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher, qui vient de souffler ses vingt bougies, aura fait ses débuts en Formule 2, l’antichambre de la F1, une semaine plutôt à Bahreïn justement.

«Je suis plus que content», a affirmé le jeune pilote allemand membre depuis cette année de la Ferrari Driver Academy, la filière de jeunes pilotes de la Scuderia qui motorise aussi Alfa Romeo Racing (ex-Sauber). Mick Schumacher avait déjà piloté une F1 en 2017, une ancienne monoplace de son paternel.

Son père a remporté cinq de ses sept titres mondiaux en F1 avec la Scuderia (2000, 2001, 2002, 2003 et 2004). Il a été victime d'un accident de ski après son retrait de la compétition automobile en 2013 et n'a pas été vu en public depuis en raison d'importantes séquelles cérébrales.

.@SchumacherMick to drive the SF90 in Bahrain test https://t.co/heAIvQZUBt#SF90 #essereFerrari pic.twitter.com/rFFXPBZrkK

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 26 mars 2019