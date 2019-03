Wolfsburg-Lyon, quart de finale retour de la Ligue des champions féminine : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Vainqueur à domicile au match aller (2-1), Lyon se déplace à Wolfsburg, ce mercredi 27 mars, en quarts de finale de retour de la Ligue des champions féminine. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 18h15 sur Canal+ Sport.

Tout reste à faire pour les Lyonnaises dans cette «finale» avant l’heure entre les deux derniers finalistes. Si elles partiront avec un avantage au coup d’envoi, leur marge de manœuvre est pour le moins réduite pour espérer atteindre le dernier carré. La faute à ce but concédé peu après l’heure de jeu au Groupama Stadium, alors que les joueuses de Reynald Pedros avaient largement dominé les débats durant les 45 premières minutes avec deux buts inscrits en moins de 20 minutes.

«On a fait une très bonne première période. On aurait pu mener par trois buts d’écart à la pause. On a malheureusement encaissé un but sur coups de pieds arrêtés», a regretté le coach de l’OL. Les triples tenantes du titre ne sont donc pas à l’abri d’une sortie de route prématurée, qui viendrait tenir une saison jusque-là sans le moindre accroc.

Mais elles demeurent confiantes avant ce déplacement périlleux sur la pelouse du leader du championnat d’Allemagne. «On est capable de s’imposer à Wolfsburg», a assuré Wendie Renard. La capitaine Lyonnaise n’a sûrement pas oublié que l’OL s’y était imposé, il y a deux ans, en quart de finale aller de la compétition. Bis repetita pour décrocher leur billet ? «Le score du match aller est confortable pour nous. On va tout faire pour marquer à Wolfsburg et essayer de se qualifier. On sera au rendez-vous», a promis Pedros.