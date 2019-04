Lyon-Rennes, demi-finale de la Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Lyon retrouve Rennes, ce mardi 2 avril, en demi-finale de la Coupe de France. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h10 sur France 2 et Eurosport 2.

Plus que deux marches à gravir pour l’OL pour tenter de décrocher un premier trophée depuis 2012. Mais pour aller au Stade de France et espérer garnir son palmarès, le club rhodanien va devoir écarter Rennes, qui court après un titre depuis 1971 et un succès en Coupe de France acquis en finale... contre Lyon. Les Lyonnais partiront avec un léger avantage grâce à leur victoire au Roazhon Park, vendredi dernier, en championnat grâce à un but dans les dernières minutes de Martin Terrier (0-1).

«Ce sera un match complètement différent, a prévenu . Il faudra encore être au niveau», a prévenu Anthony Lopes. Le gardien portugais et ses coéquipiers n’ont pas oublié que les Bretons étaient venus s’imposer au Groupama Stadium depuis décembre en Ligue 1. «On a l’esprit revanchard car Rennes était venu nous battre à la maison en championnat. On doit avoir ça en tête demain», a ajouté Lopes. «Cette équipe nous a régulièrement posé des problèmes quand on l’a jouée à domicile, notamment en procédant vite vers l'avant, en misant sur des contres. À nous de rester vigilants», a insisté de son côté Bruno Genesio, qui doit être fixé sur son avenir à l’issue de la rencontre.

Jean-Michel Aulas doit en effet se prononcer sur le cas de son entraîneur en fin de contrat en juin prochain. Une décision très attendue par une partie des supporters lyonnais, qui réclament avec insistance le départ de Genesio. Et si elle se confirme, la tendance est plutôt à une prolongation de contrat, toutefois conditionnée à une qualification en Ligue des champions la saison prochaine, alors que Lyon occupe la 3e de Ligue 1 à quatre points de Lille. Ce choix risque de faire grincer quelques dents, mais il aurait sûrement un peu moins de mal à passer en cas de qualification pour la finale.