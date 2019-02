Au moins trois joueurs de Lyon cambriolés pendant le match face au Barça

C’est un phénomène devenu récurrent à Lyon. Au moins trois joueurs de l’Olympique Lyonnais ont été cambriolés, mardi soir, pendant le 8e de finale aller de la Ligue des champions face à Barcelone (0-0), a rapporté, ce mercredi, Le Progrès.

Les victimes sont Memphis Depay, Lucas Tousart et Pape Cheikh Diop. Pour pénétrer dans la maison du Néerlandais, qui a donné l'alerte en rentrant chez lui aux alentours de 00h45, les malfaiteurs auraient escaladé une terrasse avant de briser une fenêtre et de dérober des bijoux, des vêtements de marque, des accessoires de mode, ainsi que des sommes d'argent. Tout comme chez Pape Cheikh Diop, où toutes les pièces ont été fouillées par les auteurs du cambriolage, qui ont escaladé un mur puis cassé une porte pour s’introduire dans le domicile.

Lucas Tousart a vu lui la porte de son sous-sol fracassée par les voleurs, qui ont mis la main sur un sac et du multimedia. Ils ont également tenté de prendre possession de sa voiture, qui porte les marques d'une tentative de vol, sans y parvenir. Le montant de l’ensemble du préjudice n’a pour le moment pas été établi, et on ne savait pas si ces cambriolages ont été commis par le même commando.

Ce n’est pas la première fois que des joueurs lyonnais sont victimes de cambriolage les soirs de matchs. Bertrand Traoré en avait déjà les frais, ainsi que… Memphis Depay. La maison de l’ancien mancunien avait été visitée au mois d’août alors que l’OL était en déplacement à Nice. Le préjudice de ce vol par effraction s’élevait à près de 1,5 millions d’euros.