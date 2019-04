Ligue des Champions : l'Ajax élimine la Juventus de Ronaldo, le Barça facile

Les jeunes pousses de l'Ajax Amsterdam ont fait tomber la Vieille Dame de Cristiano Ronaldo grâce à leur victoire (2-1), en Italie, mardi soir. Déjà vainqueur au match l'aller (0-1), le FC Barcelone a confirmé en s'imposant face à Manchester United (3-0). L'Ajax et le Barça sont qualifiés pour les demi-finales de Ligue des Champions.

Après avoir éliminé le Real Madrid au tour précédent et tenu en échec les Turinois à l'aller (1-1), l'Ajax Amsterdam et sa nouvelle de génération ont de nouveau frappé un grand coup.

Malgré l'ouverture du score de CR7, auteur d'une belle tête suite à un corner (28e), les Néerlandais ont fait face, égalisant d'abord par l'intermédiaire d'un plat du pied astucieux de Donny Van de Beek (34e). Puis, Matthijs De Ligt a porté le coup fatal en deuxième mi-temps (67e).

L'Ajax affrontera Tottenham ou Manchester City en demi-finale.

Les Catalans ont tué le match en quatre minutes, le temps pour Lionel Messi de réaliser un doublé (16e et 20e).

La pépite argentine restait sur une incroyable série de douze quarts de finale de Ligue des Champions sans marquer le moindre but.

