PSG-Monaco, 33e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Sur une série de trois matchs sans victoire (deux défaites et un nul), le PSG reçoit Monaco, ce dimanche 21 avril, en clôture de la 33e journée de Ligue 1. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+.

Il est temps que ça se termine. La fin de saison et la quête du titre de champion de France du PSG commencent sérieusement à tourner au tragi-comique, pour ne pas dire au ridicule. Accroché par Strasbourg (2-2) avant d’être corrigé à Lille (5-1) et battu à Nantes (3-2), le club de la capitale a été jusqu’à maintenant incapable de sceller le 8e sacre de son histoire. Mais cette invraisemblable attente pourrait prendre fin lors de la venue du club de la principauté.

Car si les Parisiens n’avaient plus enregistré deux défaites d’affilée en championnat depuis novembre 2011 et traversent l’une des pires périodes de l’ère qatarie, cet enchainement de contre-performances et d’occasions manquées n’a pas remis en cause leur futur couronnement. En dépit de l’actuelle spirale négative, qui trouve en partie sa source dans le nouvel échec en 8e de finale de la Ligue des champions, Thomas Tuchel et ses joueurs conservent un matelas de 17 points d’avance sur son dauphin lillois.

Si bien qu’une défaite ou un nul du Losc quelques heures plus tôt à Toulouse pourrait leur suffire à enfin entériner leur sacre avant même de défier les Monégasques. Mais le PSG, qui devrait pouvoir compter sur le retour de Kylian Mbappé et peut-être même de Neymar, seraient bien inspirés de s’imposer devant leurs supporters pour retrouver un peu de fierté. Et fêter dignement ce titre.