Racisme : Les footballeurs anglais boycottent les réseaux sociaux

L'«Association des footballeurs professionnels» a décidé de frapper fort. A son initiative, plusieurs joueurs britanniques se sont mis d'accord pour boycotter les réseaux sociaux pendant vingt-quatre heures, afin de s'élever contre l'inaction des dirigeants face à la multiplication des actes racistes dans le football.

«Assez». Le mot écrit en lettres capitales a fleuri sur les comptes Twitter de nombreux joueurs, qui ont également tenu à expliquer leur décision en quelques lignes.

#Enough





We are making a stand against racist abuse.





We recognise that our platforms come with responsibility, and so we are using our voice to stand against racist abuse.





Together, we are calling on social media platforms and footballing bodies to do more! pic.twitter.com/8EqNgD41BS

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) 19 avril 2019