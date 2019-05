Les nommés pour les trophées UNFP 2019

Comme chaque année, les trophées UNFP clôturent la saison par des récompenses individuelles. Les nommés pour les différentes catégories ont été annoncés le 2 mai par le syndicat des footballeurs professionnels, avant la cérémonie de remise des prix le 19 mai.

Meilleur joueur

Comme souvent, ce sont les joueurs offensifs qui sont particulièrement mis en avant dans cette catégorie. Et au vu de la domination du Paris-Saint Germain dans le championnat, ce n'est pas une surprise de voir trois de leurs joueurs nommés cette année : Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Ils seront opposé à Hatem Ben Arfa (Rennes) et Pépé (Lille). C'est le Brésilien qui avait remporté le titre l'an passé.

Meilleur joueur français à l'étranger

Certains Bleus des championnats étrangers ont vécu une année plus facile que d'autre après la Coupe du Monde. Cependant, les tauliers ont presque tous répondu présent, et se retrouvent nommés aux côtés de Karim Benzema (Real Madrid) : Antoine Griezman (Atlético Madrid), Hugo Lloris (Tottenham), Paul Pogba (Manchester United) et le gagnant de 2018, N'golo Kanté (Chelsea).

Meilleur espoir

Pour la troisième année consécutive, cette récompense sera certainement la moins serrée de toutes. En effet, Kylian Mbappé est toujours présent dans la catégorie récompensant les moins de 21 ans, et risque bien de dominer outrageusement les votes avec ses 30 buts en championnat de France. Ses adversaires seront néanmoins Houssem Aouar (Lyon), Jonathan Ikoné (Lille), Boubacar Kamara (Marseille) et Ismaïla Sarr (Rennes).

Meilleur gardien

Steve Mandanda ne sera pas en mesure de défendre son titre cette année. Le gardien marseillais n'a pas été à la hauteur cette saison, au même titre que l'OM et ne se voit pas nommé dans sa catégorie. Les cinq qui se feront concurrence sont donc Alphonse Aréola (Paris), Benjamin Lecomte (Montpellier), Anthony Lopes (Lyon), Mike Maignan (Lille) et Édouard Mendy (Reims)

Meilleur entraineur

- Fabien Galtier (Lille)

-Thomas Tuchel (Paris)

- Thierry Laurey

- David Guion

- Bruno Génésio

Meilleur joueur de ligue 2

- Farid Boulaya (Metz)

- Gaëtan Charbonnier (Brest)

- Alexis Claude-Maurice (Lorient)

- Habib Diallo (Metz)

- Renaud Cohade (Metz)

Meilleur gardien de ligue 2

- Vincent Demarconnay (Paris FC)

- Jean-Louis Leca (Lens)

- Mamadou Samassa (Troyes)

- Alexandre Oukidja (Metz)

- Gautier Larsonneur (Brest)

Meilleur entraineur de ligue 2

- Frédéric Antonetti (Metz)

- Jean-Marc Furlan (Brest)

- Philippe Hinschberger (Grenoble)

- Johan Gastien (Clermont)

- Didier Ollé-Nicolle (Orléans)

Meilleure joueuse

- Kadidiatou Diani (Paris)

- Amandine Henry (Lyon)

- Eugénie Le Sommer (Lyon)

- Amel Majri (Lyon)

- Dzsenifer Marozsàn (Lyon)

Meilleur espoir féminin

- Selma Bacha (Lyon)

- Sandy Baltimore (Paris)

- Elise De Almeida (Paris FC)

- Léa Khelifi (Metz)

- Marie-Antoinette Katoto (Paris)