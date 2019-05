Ligue des champions : Tottenham renverse l'Ajax et rejoint Liverpool en finale

Ligue des champions historique. Tottenham se qualifie pour la finale, grâce à sa victoire face à l'Ajax (2-3), à l'issue d'un match intense.

Tottenham est allé renverser l'Ajax, ce mercredi 8 mai, après sa défaite 1-0 à l'aller pour se qualifier en finale de la Ligue des champions face à Liverpool, le 1er juin à Madrid. Les Spurs, qui avaient trois buts à remonter à 35 minutes de la fin de leur demi-finale retour à Amsterdam contre l'Ajax, ont arraché la victoire à la dernière minute (2-3), grâce à un triplé de Lucas Moura leur qualification pour la finale de Ligue des champions contre Liverpool.

Battus 1-0 à Londres huit jours plus tôt, et menés 2-0 à la Johan Cruyff Arena après 36 minutes, les hommes de Mauricio Pochettino s'en sont remis à un homme providentiel, Moura, auteur du but de la qualification à la 6e minute du temps additionnel pour propulser son équipe vers la première finale de son histoire, le 1er juin au Stade Metropolitano de Madrid.

Deuxième finale 100 % anglaise de l'histoire

Ce sera la deuxième finale 100% anglaise de l'histoire, onze ans après la victoire de Manchester United aux tirs au buts contre Chelsea à Moscou. Les Londoniens avaient sans doute regardé la veille Liverpool réaliser l'un des come-back les plus fous de l'histoire en battant Barcelone 4-0 (aller : 0-3). Ils ont fini par réussir un exploit peut-être encore plus insensé, car au contraire des Reds, ils avaient très, très mal entamé leur rencontre, subissant une leçon offensive de la part de leurs jeunes adversaires.

Après avoir successivement éliminé le Real Madrid triple tenant du titre et la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, les joueurs de l'Ajax sont restés sur leur rythme infernal devant leur public, plus bouillant que jamais. Une tête magistrale de leur jeune capitaine de 19 ans Matthijs De Ligt (5e) sur corner, puis une frappe parfaite à l'entrée de la surface de Hakim Ziyech (36e), le 3e but du Marocain dans cette phase finale, et l'Ajax semblait se diriger vers sa première finale depuis 1996.

Sauf que cette saison de Ligue des champions est complètement folle. A l'image de Wijnaldum et Origi la veille, les habits du sauveur ont été vêtus par un homme inattendu, le Brésilien Lucas Moura: l'ancien attaquant brouillon du Paris SG a d'abord conclu une contre-attaque (55e), puis réalisé un festival dans un petit espace après un cafouillage (59e). Avant une frappe du gauche millimétrée, à ras de terre, dans le petit filet. Ses trois premiers buts en phase finale de C1.