Ligue des champions : Les larmes de Lucas après son triplé contre l’Ajax

Il a été le héros de la soirée. Auteur d’un triplé, mercredi soir, sur la pelouse de l’Ajax en demi-finale retour de la Ligue des champions (2-3), Lucas Moura a envoyé Tottenham en finale. Et le Brésilien n’a pu retenir ses larmes en revoyant son troisième but dans le temps additionnel avec les commentaires de la télévision brésilienne.

Un moment d’une très grande émotion. Invité à visionner sa dernière réalisation, dans les conditions du direct, en zone mixte, l’ancien parisien a tout d’abord affiché un large sourire. Mais il a rapidement eu les yeux embués et essuyé quelques larmes. «C’est le plus beau jour de ma carrière. Mettre trois buts en demi-finale de la Ligue des champions, c’est incroyable. Je n’ai jamais vécu une telle émotion. Je suis tellement heureux. (…) Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens.» Les images parlent d’elles-mêmes.

É IMPOSSÍVEL VOCÊ NÃO SE EMOCIONAR! @LucasMoura7 assistindo à narração do @jorgeiggor após a classificação HISTÓRICA do @SpursOfficial para a final da @ChampionsLeague é para QUEBRAR O TWITTER! : @ArthurQuezada #CasaDaChampions pic.twitter.com/uHGXyqQZaO — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 9 mai 2019

A l’issue de cette incroyable performance, Lucas n’a affiché aucune forme de revanche, notamment envers le PSG qu’il a quitté dans des conditions tumultueuses en janvier 2018. «Ce n’est pas une réponse, a-t-il confié. La critique fait partie du football. J'ai toujours cru en mes qualités. Je savais que je pouvais répondre présent en demi-finale de la Ligue des champions.» Le fera-t-il désormais en finale ?

Tout dépend d’Harry Kane, actuellement touché mais qui pourrait être rétabli pour affronter Liverpool. «Il est notre buteur, notre référence sur le terrain. Ça me fait plaisir de le voir sur le retour. Le plus important est qu’on prépare bien ce match. Après, peu importe qui marque. Même si c’est Hugo Lloris, ça me va. Je veux être champion d’Europe. Et on est capables de le faire.» Rendez-vous le 1er juin au Wanda Metropolitano.