L’incroyable panier de Kawhi Leonard à la dernière seconde

Un tir historique. Kawhi Leonard, joueur des Toronto Raptors, a marqué un magnifique panier face aux Sixers de Philadelphie, dans la nuit de dimanche à lundi. Sa tentative sur le buzzer a permis à son équipe de remporter le match (92-90) et de se qualifier pour la finale de la conférence Est.

Il reste un peu plus de 4 secondes à jouer quand The Claw, son surnom, hérite du ballon alors que les deux franchises sont à égalité. Il s’exile sur le côté droit, résiste à deux défenseurs, et tente sa chance juste avant que ne retentisse la sirène finale.

THE SHOT. THE BOUNCE. THE WIN.





Kawhi Leonard drops in the #TissotBuzzerBeater to lift the @Raptors to the Game 7 win! #ThisIsYourTime #WeTheNorth pic.twitter.com/bpRx7GXiKu

— NBA (@NBA) May 13, 2019