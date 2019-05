Vidéo : Lewis Hamilton fait livrer sa F1 à un enfant malade

Quand il n’a pas les mains sur son volant, Lewis Hamilton les a sur le cœur. Au lendemain de sa victoire au Grand Prix d’Espagne, le Britannique a fait livrer une réplique de sa monoplace et le trophée de son succès en Catalogne à un jeune anglais de 5 ans atteint d’un cancer des os incurable.

Le quintuple champion du monde a été touché par un message d’encouragements du petit garçon reçu à quelques heures de la course. Une vidéo pour le moins émouvante sur laquelle le fan, casquette Mercedes vissée sur la tête, souhaitait «bonne chance» à son pilote préféré et qu’Hamilton a posté sur compte Instagram avec le commentaire suivant : «Harry, tu ne sais pas à quel point ce message compte pour moi mon pote. Merci beaucoup, tu es mon inspiration aujourd’hui Harry. Je vais essayer de te rendre fier. Tu es un garçon si fort, je voudrais être aussi fort que toi. Je voulais que le monde entier sache à quel point tu es fort et je demande à tout le monde de t’adresser ses meilleurs vœux et ses prières en ces temps difficiles. Je t’envoie mon amour Harry. Dieu te bénisse. Ton ami, Lewis».

Et à l’issue de sa victoire de l’autre côté des Pyrénées, le pilote Mercedes n’a pas manqué de rendre hommage à son plus grand supporter et de lui dédier le 76e succès de sa carrière avant de promettre d’«organiser quelque chose de spéciale» pour lui. Et il a tenu parole avec ces magnifiques cadeaux.

Une attention toute particulière qui a fait le bonheur d’Harry et sa famille dans ces moments très difficiles à vivre. «Je ne peux pas dire à quel point ça compte pour nous de voir Lewis dédier son succès à Harry, a confié son père. Dans une période extrêmement compliquée dans nos vies, ça nous a donné un bon coup de boost, et un grand sourire. Harry n'en revenait même pas de voir Lewis Hamilton parler de lui après une course. Il pense que Lewis est son meilleur ami, ce qui, pour un enfant de cinq ans, est juste incroyable.» C’est ce qui s’appelle être un champion au grand cœur.