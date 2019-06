Paul Pogba prêt à relever «un nouveau challenge ailleurs»

Il va être l’un des principaux acteurs du mercato estival. Après trois saisons à Manchester United, Paul Pogba a des envies d’ailleurs, alors que le nom du champion du monde tricolore revient avec insistance depuis plusieurs semaines du côté de la Juventus Turin et du Real Madrid.

Zinedine Zidane en a fait l’une des priorités pour renforcer le milieu de terrain des Merengue. De son côté, le club italien aurait déjà entamé des discussions pour tenter de le faire revenir dans le Piémont, où il a évolué de 2012 à 2016 avant de prendre la direction du nord de l’Angleterre pour un montant estimé à 120 millions d’euros.

Autant d’intérêts qui ne manquent pas de faire réfléchir «la Pioche» et qui pourrait le pousser à quitter Manchester, non qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine. «Il y a beaucoup de discussion et beaucoup de réflexion aussi», a-t-il admis, ce week-end à l’occasion d’un événement promotionnel pour Adidas à Tokyo, confirmant les rumeurs à son égard.

Avant d’ouvrir en grand la porte d’un départ : «Après cette saison et tout ce qui s’est passé, et c’était ma meilleure saison, je pense que pour moi ça pourrait être le bon moment d’avoir un nouveau challenge ailleurs. Je pense à ça : avoir un nouveau challenge ailleurs.» Ces déclarations ont fait l'effet d'une bombe outre-Manche et ne font que renforcer l'incertitude concernant l'avenir de l'international français, qui semble se dessiner loin de Manchester United.

Mais reste maintenant à convaincre les dirigeants des Red Devils qui ne veulent, pour le moment, pas entendre parler d’un transfert. A moins d’y mettre le prix qui devrait avoisiner les 150 millions d'euros.