Neymar devrait 35 millions d’euros au fisc espagnol

C’est le grand feuilleton de l’été de la planète football. Neymar retournera-t-il au FC Barcelone ? Si la star brésilienne ne cache plus son désir de quitter le PSG pour revenir en Catalogne, un obstacle de taille pourrait empêcher un éventuel retour. Et non des moindres.

Le fisc espagnol réclamerait pas moins de 35 millions d’euros à l’ancien Blaugrana, selon Mundo Deportivo. Depuis plusieurs mois, Neymar fait l’objet d’une enquête sur ses salaires perçus entre 2013 et 2017, mais aussi à une prime touchée lors de sa prolongation au Barça juste avant de rejoindre Paris à l’été 2017.

Il aurait été sommé de rendre cette somme au Trésor Public. En cas de refus, il pourrait en être saisi, à moins qu’il ne décide de mener l’affaire sur un terrain judiciaire. Au Brésil, il a également rencontré des problèmes avec le fisc avec le gel de ses 36 propriétés pour des arriérés d’impôts.

Entre blessures, accusations de viol, rumeurs de transfert, et démêlés fiscales, Neymar vit un été des plus tourmentés. Et c’est sûrement encore loin d’être terminé. A 27 ans, sa carrière n’en sortira peut-être pas indemne.