Tennis : un homme sur huit pense qu'il peut marquer un point contre Serena Williams

Selon un sondage dévoilé par YouGov, un groupe international de données et d'analyse, un homme sur huit pense pouvoir marquer un point contre Serena Williams.

Dans le cadre du sondage, 1.732 adultes britanniques ont répondu à la question : «Pensez-vous que si vous jouiez votre meilleur tennis, vous pourriez gagner un point contre Serena Williams ?».

One in eight men (12%) say they could win a point in a game of tennis against 23 time grand slam winner Serena Williams https://t.co/q0eNBjn7Vu pic.twitter.com/3InBOWdYwh — YouGov (@YouGov) July 12, 2019

Si 12% des hommes ont répondu «oui», seulement 3% des femmes interrogées pensent pouvoir arracher un point à la championne américaine.

Sur Twitter, les internautes n'ont pas tardé à réagir à la publication du sondage, certains s'étonnant de «l'excès de confiance» des hommes interrogés.

«Les 88% restants pensent qu'ils gagneraient le set entier», a déclaré un internaute.

The other 88% said they'd win in straight sets. — Jason Green (@JayNSGreen) July 12, 2019

«Quand tu fais semblant d'être choqué que des hommes puissent penser comme ça», écrit une autre internaute.

*pretends to be shocked that men would think this* — Snark maiden (@femsocialist) July 12, 2019

Serena Williams, qui s'est récemment inclinée face à la Roumaine Simona Halep en finale de Wimbledon, n'a pour l'instant pas réagi au sondage.