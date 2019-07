Vidéo : l'incroyable démonstration du boxeur Souleymane Cissokho pour sa 10e victoire

Et de 10 ! Souleymane Cissokho a confirmé son statut d’invaincu samedi soir en enchaînant une dixième victoire chez les professionnels. Et avec la manière.

Le super-welters, médaillé de bronze aux JO de Rio en 2016, est venu à bout de l’Argentin José Carlos Paz par K.-O. à la 5e reprise. L’ex-capitaine de la « Team Solide » a largement dominé les débats.

Pour son deuxième combat en un mois et demi, après sa victoire au Madison Square Garden de New York le 1er juin, le boxeur triolore a envoyé son adversaire au tapis dès le 1er round avant de l’enchaîner dans le 5e. A 28 ans, Souleymane Cissokho signe son 7e succès avant la limite et confirme qu’il est en capacité de disputer un championnat d’Europe d’ici la fin de l'année, comme il le souhaite.