CAN 2019 : 34 avions algériens vont conduire des supporters en Egypte pour assister à la finale

28 avions civils et 6 avions militaires vont être affrétés pour permettre aux supporters algériens de se rendre en Egypte afin d'assister vendredi 19 juillet à la finale de la CAN entre l'Algérie et l'Egypte.

La décision avait été prise par le commandement de l'armée, en coordination avec le Premier ministre Noureddine Bédoui, peu de temps après la fin des grandes manifestations du vendredi. Les Algériens s'étaient encore rassembés en très grand nombre pour la 21e semaine consécutive, pour protester contre le régime et demander, entre autres, la tête de Bédoui.

Pour la demi-finale face au Nigeria, ce dimanche, dix vols commerciaux de la compagnie Air Algérie ont transporté déjà près de 1.400 supporters des «Fennecs» au Caire. La responsable de la communication d'Air Algerie avait indiqué dans une déclaration à l'AFP que sept avions partiraient de la capitale et trois autres de chacune des autres grandes villes : Oran (ouest), Constantine (est) et Ouargla (sud).

La logistique pour la billeterie et le déplacement de l'aéroport au stade avait été gérée par un organisme public de tourisme. Les supporters devaient regagner l'Algérie dans la nuit de dimanche à lundi après la demi-finale.

Les supporters parisiens dérapent

Suite à la qualification de l'Algérie jeudi soir, de nombreux rassemblements avaient eu lieu dans plusieurs villes, notamment à Paris, où des supporters avaient notamment bloqué le périphérique parisien, sur fond de bruit de klaxons et de feux d'artifices.