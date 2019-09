Neymar toujours absent contre Toulouse

Sans surprise, Neymar ne figure pas dans le groupe du PSG pour affronter Toulouse, ce dimanche soir, en clôture de la 3e journée de Ligue 1. L’avenir du Brésilien, annoncé du côté du FC Barcelone et du Real Madrid, est toujours aussi incertain.

Thomas Tuchel avait été très clair en conférence de presse d’avant-match. «Il a fait une bonne semaine avec toute l’équipe, il a fait une semaine avec beaucoup de volume, d’intensité, et un bon état d’esprit. Mais la situation entre lui et le club est toujours la même. Le club a été limpide : tant que sa situation n’est pas claire, il ne peut pas jouer. Si sa situation est claire, alors il pourra jouer.» La nouvelle absence du numéro 10 parisien, qui a déjà manqué les deux premières journées, signifie que sa situation n’a toujours pas été clarifiée et qu’un départ est toujours à l’ordre du jour.

Mais le temps presse car le mercato ferme ses portes lundi prochain. Et le PSG n’a pas reçu d’offre susceptible de le convaincre de laisser partir le joueur le plus cher du monde (222 millions d’euros). Dans ces conditions, il n’est pas impossible de voir l’ancien barcelonais rester une saison supplémentaire. A moins que le Barça ne décide de repasser à l’action et de présenter une offre enfin satisfaisante pour l’état-major parisien. Car jusqu’à maintenant aucune d’entre elles n’a fait fléchir la position de Leonardo et des dirigeants des champions de France qui souhaitent récupérer la somme investie à l’été 2017. Des émoluments dont ne disposent pas le champion d’Espagne.

Au contraire de son rival. Et le Real Madrid, qui connait un début de saison poussif, pourrait profiter de la situation pour venir à la charge et rafler la mise. La Juventus aussi garde un œil sur le dossier, même si son salaire risque de poser problème. Une chose est sûre, la semaine promet d’être cruciale…