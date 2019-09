PSG : Edinson Cavani présent contre le Real Madrid en Ligue des champions ?

Une bonne nouvelle pour le PSG ? Touché par une épidémie de blessures depuis le début de la saison, le club de la capitale devrait pouvoir compter sur plusieurs retours pour affronter Strasbourg en championnat, mais aussi le Real Madrid en Ligue des Champions, dont Edinson Cavani, selon l’Equipe.

L’attaquant uruguayen se remet bien de sa blessure à la hanche droite, contractée contre Toulouse fin août (4-0), et devrait reprendre le chemin de l’entraînement collectif cette semaine. S’il ne devrait pas être titulaire, samedi, face au club alsacien, il pourrait bénéficier de temps de jeu pour retrouver le rythme de la compétition et prétendre à tenir sa place à la pointe de l’attaque quatre jours plus tard contre la formation madrilène.

Le meilleur buteur de l’histoire du PSG ne sera pas le seul à faire son retour. Abdou Diallo, victime d’un traumatisme à l’œil face au TFC, et Ander Herrera, touché au mollet gauche à l’entraînement au début du mois d’août, devraient, eux aussi, être opérationnels pour les échéances à venir.

En revanche, il y a très peu de chances que Thomas Tuchel, déjà privé en Ligue des champions de Neymar, suspendu trois matchs après ses insultes contre les arbitres à l’issue du 8e de finale retour contre Manchester United (1-3), puisse compter sur Kylian Mbappé pour défier Strasbourg puis l’équipe de Zinedine Zidane. Si la blessure de l’attaquant français évolue dans le bon sens, il semble encore trop juste pour être aligné et aucun risque ne sera pris par le staff parisien.