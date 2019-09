PSG : Quatre semaines d'absence pour Kylian Mbappé, au moins trois semaines pour Cavani

Le verdict est tombé. Touchés dimanche soir lors de la victoire du PSG contre Toulouse (4-0), Kylian Mbappé et Edinson Cavani ont passé, ce lundi, des examens et seront absents plusieurs semaines.

Un coup dur pour le club de la capitale. L'attaquant tricolore, qui avait quitté le Parc des Princes sur des béquilles, sera éloigné des terrains «quatre semaines selon l'évolution», a indiqué le PSG sur son site internet. Il manquera les prochains matchs de championnat (à Metz, contre Strasbourg et peut-être même à Lyon), mais aussi le début de la Ligue des champions (17-18 septembre) et ainsi que les deux prochains rendez-vous de l’équipe de France contre l’Albanie (7 septembre) et Andorre (10 septembre) en éliminatoires de l’Euro 2020.

De son côté, Cavani, également sorti sur blessure face aux Toulousains, souffre de la hanche droite et ne devrait pas être opérationnel avant au moins trois semaines. «Le délai de reprise sera précisé dans les prochains jours», a précisé le club. L'attaquant uruguayen va lui aussi manquer les prochaines rencontres de Ligue 1 et le rassemblement avec sa sélection nationale. Mais il pourrait retrouver la compétition pour la Ligue des champions.

Mais cette cascade de blessures parisiennes interpelle, avec une infirmerie déjà bien remplie (Herrera, Kehrer, Draxler) et inquiète forcément Thomas Tuchel. «C’est trop», s’est exaspéré l’entraîneur allemand qui va devoir trouver les solutions pour compenser les absences et mettre sur pied une équipe compétitive.