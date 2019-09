Vidéo : l'impressionnant KO d'Ottman Azaitar lors de l'UFC 242

Il ne pouvait pas rêver mieux comme débuts. Pour son premier combat dans le championnat UFC (Ultimate Fighting Champinship), Ottman Azaitar a infligé un incroyable KO à Teemu Packalen, samedi à Abu Dhabi.

Le Marocain, champion du monde de MMA (arts martiaux mixtes) - qui devrait bien être légalisé en France -, n’a laissé aucune chance au Finlandais en le mettant KO dès le premier round. Soutenu par un public acquis à sa cause, le natif de Cologne (Allemagne), qui s’est entraîné au Maroc ces dernières années, a fait honneur à son statut de combattant offensif.

Et sur une reprise, Azaitar, qui a dominé Packalen dès le début du combat, a esquivé son adversaire et lui a lancé une droite fulgurante et «face-plant» Packalen, complètement sonné.

A 29 ans, le petit frère d’Abou Bakr enchaîne une douzième victoire en carrière. Sûrement la plus importante car il entre brillamment dans la cour des grands. Le championnat UFC étant la référence dans ce sport.