Vidéo : Marc Marquez s’impose en Thaïlande et décroche un 6e titre mondial en MotoGP, le 8e de sa carrière

Il repousse un peu plus les limites. Marc Marquez a conquis un 6e titre mondial MotoGP dimanche en remportant le Grand Prix moto de Thaïlande.

A 26 ans, l’Espagnol s’est offert une magnifique bataille avec Fabio Quartararo pour s’offrir un huitième sacre mondial personnel en ajoutant les catégories Moto2 et Moto3. Et avec six titres en MotoGP, Marquez est maintenant à égalité avec Valentino Rossi, même si les puristes feront observer que l'Italien compte 7 titres avec celui de 2001 en 500cc.

Le prodige français de 20 ans, qui réalise une première saison exceptionnelle dans la catégorie reine et confirme qu'il sera l'adversaire n°1 du Catalan pour les prochaines saisons, a poussé Marquez dans ses retranchements puisqu’il menait jusqu’au dernier tour. L’Espagnol s’est d’ailleurs imposé avec… 171/1000e d’avance. C’est la 2e fois en quelques semaines qu’il prive le Tricolore d’un succès dans les derniers mètres, comme à Saint-Marin.

«Je voulais gagner la course, le championnat n’avait pas d’mportance. Fabio allait vraiment très vite mais j’ai étudié ses trajectoires et je l’ai passé», a déclaré le champion du monde qui confirme son statut de véritable extraterrestre des circuits.