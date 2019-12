Rupture du ligament croisé antérieur pour Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde (OL)

L'OL a perdu bien plus qu'un match dimanche. Battu par Rennes (0-1) lors de la 18e journée de Ligue 1, Lyon devra aussi faire sans Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde pour un petit moment.

Touchés aux genoux gauche et droit en première période, les deux meilleurs joueurs lyonnais en ce moment souffrent tous les deux d'une rupture du ligament croisé antérieur, a communiqué le club.

Une catastrophe pour le club rhodanien qui doit déjà faire face aux absences de Youssouf Koné et surtout Léo Dubois.

Depay, capitaine et meilleur buteur du club (14 buts) et Reine-Adelaïde, arrivé cet été en provenance d'Angers, pourraient être indisponibles six mois. Soit jusqu'à la fin de la saison.