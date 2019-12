Ligue des champions : Enfin la bonne pour le PSG face au Borussia Dortmund ?

C’est une affiche inédite qui attend le PSG en Ligue des champions. Le club de la capitale a hérité, ce lundi, du Borussia Dortmund en 8e de finale pour une première confrontation entre les deux clubs dans la plus prestigieuse des compétitions européennes (aller 18 février, retour 11 mars), qui marquera de chaudes retrouvailles entre Thomas Tuchel et son ancienne équipe.

«Ce tirage est un bon scénario», a confié Leonardo, ravi d’avoir évité des formations comme Tottenham, finaliste l’an dernier, ou encore l’Atlético Madrid de Diego Simeone. Un scénario qui reste encore à écrire pour espérer enfin rallier les quarts de finale. Car si elle a connu un début de saison en dent de scie en Bundesliga, la formation entraînée par Lucien Favre s’est extirpée d’un groupe composé du FC Barcelone et de l’Inter Milan grâce notamment à son jeu porté sur l’offensive. Et, à l’aller, elle pourra compter sur le soutien de ses supporters, et le célèbre «mur jaune».

«C’est une équipe qui joue, avec une identité de jeu très claire, un mélange de jeunes joueurs et d’anciens. Mais notre entraîneur connaît bien cette équipe et l’ambiance, ça peut aider», a souligné le directeur sportif parisien. Un atout non-négligeable qui pour le coach allemand, qui jouera une grande partie de son avenir à la tête du champion de France sur la scène européenne, et les coéquipiers de Thiago Silva, qui restent sur trois échecs consécutifs en 8e dans des conditions rocambolesques qui leur collent toujours à la peau. «Il n’y pas de traumatisme. On est sorti de cette négativité», a toutefois assuré le Brésilien, qui se veut confiant sur les chances de son équipe.

«On a les moyens pour bien faire», a-t-il indiqué, rassuré par les dernières sorties convaincantes des protégés de Tuchel contre Galatasaray (5-0) et Saint-Etienne (0-4). Pointé du doigt pour ses performances plus que ternes depuis le début de la saison, le collectif parisien commence à prendre corps autour de son attaque flamboyante, emmenée par Neymar et Kylian Mbappé remis de leurs pépins physiques respectifs et de retour en pleine forme. «Au niveau de l’entente collective, on voit des choses intéressantes. Bien sûr, ça peut se casser dans une semaine, donc il faut rester tranquille. Mais je vois des signaux très positifs en ce moment», a déclaré Leonardo.

Au point de s’imaginer soulever cette Ligue des champions dès cette saison ? «Je le répète, cette année, avec tous les problèmes rencontrés, on n’est pas parti pour remporter la Ligue des champions, mais le potentiel est là», a glissé l’ancien milieu de terrain. Avant d’ajouter, prudent : «Il reste encore deux mois avant le match aller... Il faudra être prêt au bon moment», a-t-il martelé. Car il sait mieux que personne qu’à Paris, tout va toujours très vite. Dans un sens comme dans l’autre. Et les trois dernières saisons en sont les parfaits exemples.