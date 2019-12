Tout savoir sur Badr Hari, le kick-boxer néerlandais et ami de Cristiano Ronaldo

Le kick-boxer néerlandais, d’origine marocaine, Badr Hari est ami avec Cristiano Ronaldo avec qui il passe du bon temps au Maroc. A tel point que l'attaquant se serait vu interdire de se rendre au Maroc par le Real Madrid, il y 5 ans.

Badr Hari est connu dans le milieu du kick-boxing. Devenus amis avec Cristiano Ronaldo, les deux compères ont passé énormément de temps ensemble et semblent très proches. Si bien que certains ont même été à l’extrême en évoquant une relation homosexuelle entre les deux hommes.

Just married Hahahaha . Always there to pick you up bro. توا غير تزوجت هههههه!❤️ سأكون دائما هناك لاحملك يا اخي! #BadrHari #CR7 #Ronaldo @Cristiano Une photo publiée par Badr Hari (@badrhariofficial) le

10 Oct. 2015 à 10h15 PDT

Âgé de 35 ans, Hari est un Néerlandais d’origine marocaine né à Amsterdam. Il pratique le kick-boxing depuis l’âge de sept ans et a gravi les échelons un à un pour devenir l’un des plus grands talents de sa discipline aux Pays-Bas. Ce qui lui a notamment permis de passer professionnel par la suite. Il décide de combattre sous les couleurs du Maroc et entre 2007 et 2009, il sera d’ailleurs sacré par trois fois champion du monde K1 des poids-lourds (−100 kg). À ce jour, Badr Hari comptabilise 118 combats pour 106 victoires et 12 défaites.

Des déboires avec la justice

Mais dans ses douze défaites, celui que l’on surnomme le "Golden Boy" - en 2014 Forbes le classe parmi les sportifs les plus riches au monde avec une fortune de 25 millions d'euros - a été trois fois disqualifié. Il a en effet eu une "conduite inappropriée" sur le ring. La faute à son style agressif, qui lui a également valu des démêlés avec la justice. Hari a été arrêté à plusieurs reprises pour de multiples agressions.

Il a notamment été condamné par le tribunal d’Amsterdam à deux ans de prison, dont dix mois avec sursis il y a quelques mois pour coups et blessures volontaires sur le milliardaire Koen Everinck en 2012. La même année, la police avait retrouvé des stéroïdes et des hormones de croissance dans son appartement. Et il y a encore quelques jours, Badr Hari a encore fait parler de lui au Maroc dans un restaurant situé à Casablanca. Selon la presse marocaine, il y aurait agressé un serveur.

Vie amoureuse compliquée et amis douteux

Badr Hari a été également en difficulté en ce qui concerne le côté sentimental. Papa d’une fille de 8 ans, nommée Ambre, qu’il a eu avec son ancienne petite amie, le mannequin Daphne Romani, il a eu quelques histoires d’amour ratées. Il a fréquenté Estelle Cruijff, nièce de Johan et ex-épouse de Ruud Gullit. On lui prête un temps une relation avec l’Américaine Amber Rose, mais depuis il serait célibataire.

Le kick-boxer est aussi connu pour ses amitiés. Hormis Cristiano Ronaldo - qui utilise son jet privé pour aller au Maroc - avec qui il passe énormément de bon temps à Marrakech et Agadir, le kick-boxer est ami avec le rappeur français La Fouine, Karim Benzema mais aussi… le président tchétchène Ramzan Kadyrov. Les deux hommes s’étaient rencontrés le 23 août 2015 après la victoire de Hari lors de son dernier combat face à Ismaël Londt à Grozny en Tchétchénie. Plusieurs photos montrent les deux hommes ensemble.

I want to dedicate this fight to all my fans all over the world thank you for believing and supporting especially my Moroccan fans and Chechen fans I love you and will fight hard to keep you proud I want to thank my beloved king Allah I Nasru and also my beloved brother president Ramzan Kadyrov for giving me the best preparation and motivation with out him this all was not possible may Allah always protect him and guide him I love you for the sake of Allah. Proud to be akhmat fighter. Allahu Akbar اريد ان اهدي هذه المواجهه الى كل مشجعي في كل العالم وأريد ان اشكر الجميع على ثقتكم في ودعمكم لي خاصه مشجعي في المغرب والشيشان احبكم كلكم وسأقاتل بقوه حتي تكونو دائما فخورون بي وأريد ان اشكر الملك الله وايضاً حبيبي واخي الرئيس رمزان كاديروف لمساعدتي لي في استعداداتي وتحفيزه لي حيث جعل كل هذا سهل التحقيق ربي يحميه. احبكم وانا فخور بكوني مقاتل اخمات. الله اكبر! #BadrHari #Kickboxing #AkhmatFightClub Une photo publiée par Badr Hari (@badrhariofficial) le

22 Août 2015 à 19h27 PDT