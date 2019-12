Kylian Mbappé dément avoir changé d'image... en parlant de lui à la 3e personne

Kylian Mbappé s'est-il transformé en Alain Delon ? Dans une interview donnée à France Football à paraître ce mardi, la star du foot français a démenti avoir pris «la grosse tête» tout en parlant de lui à la troisième personne. Pas certain, du coup, qu'il soit parvenu à convaincre ses détracteurs.

Voici la partie de l'entretien en question :

«Les gens pensent que Kylian a changé. Mais c'est faux. Il joue pour être décisif et important pour son équipe. Sauf qu'à dix-sept ou dix-huit ans, tu oses un peu moins aller au bout de tes actions car tu n'as encore rien montré, tu n'as pas encore la légitimité pour t'affranchir de tout ça. Il faut respecter une certaine forme de hiérarchie et donner son ballon aux plus forts. Désormais, c'est à moi que l'on donne la balle et je prends davantage ma chance car j'ai prouvé. C'est juste ça. [...] La perception du gars qui est obnubilé par le but et qui se moque de tout ce qui se passe autour est une perception fausse. [...] Les buts, c'est bien pour les enfants qui ne retiennent que ça. En revanche, les plus grands, ceux qui s'y connaissent un peu plus, ne s'arrêtent pas qu'aux stats.»

Phénomène de précocité, l'attaquant du PSG a inscrit 41 buts en 2019. A 21 ans, il a déjà marqué 106 depuis ses débuts chez les pros. Malgré un talent indéniable, le champion du monde 2018 est parfois pointé du doigt pour son attitude jugée, par certains, un poil individualiste et nonchalante.