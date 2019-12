Le compte Twitter de Kylian Mbappé encore piraté

Pour la seconde fois en quelques mois, le compte Twitter de Kylian Mbappé a été piraté dans la nuit de ce mercredi 18 à ce jeudi 19 décembre, juste après la victoire du Paris Saint-Germain face au Mans (4-1) en huitième de finale de Coupe de la Ligue.

Les hackers ont laissé leur signature, en renommant le nom du compte de l'attaquant du PSG en «Kylian Mbappé Hacked by TSU x FanTarte», ainsi que sa bio Twitter. Ils ont également posté un message sur le réseau social, déclarant : «Sécurisez vos compte [sic] la prochaine fois.»

(©Capture d'écran Twitter /@KMbappe)

Un tweet ensuite supprimé, avant que le compte ne reprenne son apparence normale ce jeudi midi, l'international français semblant avoir réussi à en reprendre le contrôle. Pour rassurer ses très nombreux followers, le natif de Bondy a tweeté le message «I'M BACK...» («Je suis de retour»), accompagné de deux emojis, aux alentours de 14h.

I’M BACK ... — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 19, 2019

En avril dernier, il était arrivé la même mésaventure à Kylian Mbappé. Son compte avait même été hacké deux fois dans la même journée. Un premier message avait été partagé sur son compte à la mi-journée, invitant ses followers «à suivre» un compte nommé «JoeyNoCollusion», tweet qui avait disparu 20 minutes plus tard.

Puis, quelques heures après, un autre message étrange avait été publié («Voulez un shoutout ? €200 in BTC. DM me. BTC only»), par un hacker souhaitant sans doute faire du trafic de bitcoins (BTC en abrégé). Ce qui peut passer inaperçu sur le compte d'un individu lambda, mais pas sur celui d'une star comme Kylian Mbappé et ses 3,6 millions de followers.