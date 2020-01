Tennis : l'hymne roumain diffusé par erreur à la place de celui de la Moldavie lors du tout premier match de l'ATP Cup

Débuts ratés pour l'ATP Cup, dernière née des compétitions de tennis par équipes. Avant le tout premier match de ce nouveau tournoi ce vendredi 3 janvier à Sydney, en Australie, les organisateurs se sont trompés d'hymne : ils ont fait retentir celui de la Roumanie en lieu et place de celui de la Moldavie.

«Au début du match entre la Moldavie et la Belgique, nous avons passé pour la Moldavie le mauvais hymne», a reconnu l'ATP dans un tweet. «Nous sommes sincèrement désolés et avons présenté nos excuses à l'équipe de Moldavie.» Une bourde intervenue avant la rencontre qui opposait le Moldave Alexander Cozbinov au Belge Steve Darcis, et qui rappelle le couac qui a eu lieu au Stade de France en septembre dernier. Avant le match de football France-Albanie, comptant pour les qualifications à l'Euro 2020, l'hymne d'Andorre avait été joué à la place de celui de l'Albanie, avant que le bon air ne soit finalement diffusé.

At the start of the Moldova vs Belgium match we mistakenly played the wrong national anthem for Moldova. We are sincerely sorry and have apologised personally to #TeamMoldova. — ATPCup (@ATPCup) January 3, 2020

Cette boulette n'a pas empêché Alexander Cozbinov, classé 818e à l'ATP et loin d'arriver en favori pour son match face à Steve Darcis (157e), de bien entrer dans sa rencontre et de passer même tout près de la victoire face au capitaine-joueur de la Belgique. Mais le Liégeois de 35 ans a finalement fait parler son expérience, et s'est imposé en trois sets (6-4, 6-7 (4-7), 7-5) pour donner le premier point à son équipe, avant que ses coéquipiers (David Goffin en simple et Sander Gille/Joran Vliegen en double) ne finissent le travail, permettant à la Belgique de l'emporter 3-0.

Après le match, Alexander Cozbinov, 24 ans, a tenu à relativiser l'importance de la gaffe des organisateurs. «Passer le mauvais hymne n'est pas grave», a-t-il déclaré. «La Moldavie et la Roumanie ont le même drapeau, ce qui explique probablement l'erreur. J'espère que la prochaine fois, ils passeront le bon», a-t-il ajouté, les deux pays, frontaliers, ayant en effet quasiment le même drapeau tricolore (bleu-jaune-rouge), la seule différence étant la présence d'armoiries au centre de la bannière moldave.

Steve Darcis, lui, a avoué ne pas d'être rendu compte sur le coup de la bourde de l'ATP. «Je ne savais pas, mais j'étais étonné qu'ils ne soient pas à fond dedans», a-t-il commenté. Les organisateurs devraient avoir retenu la leçon pour les prochaines rencontres de la Moldavie, face à la Bulgarie dimanche 5 janvier et la Grande-Bretagne mardi 7 janvier.