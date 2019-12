Vidéo : Serena Williams prépare la nouvelle saison en s'entrainant à la boxe avec Mike Tyson

Attention, elle est prêt à cogner. A quelques jours du début de la saison 2020, Serena Williams s’entraîne au «Mouratoglou Preseason» en Floride où elle a notamment côtoyé un certain Mike Tyson.

Au camp d’entrainement imaginé par le Français Patrick Mouratoglou et situé au Boca Raton Reser&Club, la légende vivante de la boxe a donné quelques cours à la championne américaine aux 23 titres du Grand Chelem. Et le jab de la cadette des Williams est plutôt bon.

Après une saison 2019 compliquée où elle n’a remporté aucun grand titre, Serena Williams compte bien retrouver les victoires lors d’une année qui s’annonce chargée avec notamment les JO de Tokyo.

Pour ce faire, rien de mieux qu’une excellente préparation avant la saison. C’est donc en compagnie de son entraîneur et d’autres joueuses qu’elle prépare son compte.

Wouldn’t want to get in the ring with this GOAT @serenawilliams pic.twitter.com/pn8mrlCuOR

— Mike Tyson (@MikeTyson) December 19, 2019