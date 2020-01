La statue de Zlatan Ibrahimovic a été brisée en Suède

Elle a fini par chuter. Après plusieurs dégradations, la statue à l‘effigie de Zlatan Ibrahimovic devant le stade de Malmö (Suède), a été déboulonnée dans la nuit, a annoncé dimanche la police suédoise. Les auteurs des dégradations dans sa ville natale n’ont pas été identifiés.

Fin novembre, Zlatan Ibrahimovic, qui a signé fin décembre à l’AC Milan pour six mois, a déclenché la colère des supporters du Malmö FF, le club de ses débuts professionnels, en annonçant son entrée au capital d’un club rival de Stockholm.

Depuis, la grandiose statue de bronze, inaugurée en grande pompe en octobre, a été régulièrement dégradée. Dans la nuit de samedi à dimanche, ses pieds ont été partiellement sciés, la statue s’écroulant contre la barrière la protégeant.

«Une plainte pour vandalisme a été déposée», a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police. Beaucoup d’habitants de Malmö réclament le déplacement de la statue, située à quelques mètres du stade de la ville.

«Je comprends que beaucoup soient déçus par le comportement de Zlatan mais vandaliser une statue est simplement indigne. Autant manifester son mécontentement de manière démocratique», a expliqué à l'AFP l’adjointe à la maire chargée des sports, Frida Trollmyr.

Une initiative citoyenne concernant le déménagement de la statue doit être étudiée en février, a-t-elle ajouté.

