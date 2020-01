Euroligue : Face à l'Etoile Rouge de Belgrade, l'ASVEL peut encore rêver de Top 8

Un match charnière. Equipe surprise de la première partie de saison en Euroligue, l'ASVEL reçoit vendredi (20h45) l'Etoile Rouge de Belgrade pour la première rencontre de la phase retour. Avec la possibilité de se relancer.

Après 17 rencontres, les hommes de Mitrovic Zvezdan pointent à la 11e place de la poule unique (sur 18 formations) avec huit victoires pour neuf défaites. Soit le même bilan que leurs adversaires serbes qui occupent eux la huitième et dernière place qualificative pour les quarts de finale. Autant dire que l'opposition s'annonce bouillante.

Surtout qu'au match aller, les coéquipiers d'Antoine Diot avaient créé une énorme sensation en allant s'imposer (72-74) sur le parquet de l'Etoile Rouge, en novembre dernier. Les Serbes se présenteront en revanchards et surtout avec un visage complètement différent. Avec un nouveau coach à leur tête et trois nouveaux joueurs, ils se sont complètement relancés et affichent un bilan de 6 victoires sur leurs 8 derniers matchs.

Sans Edwin Jackson

A l'inverse, le club dirigé par Tony Parker traverse une période un peu plus compliquée avec deux défaites consécutives (Real Madrid et Monaco) et doit se passer de l'expérimenté Edwin Jackson (touché au genou).

Mais les Villeurbannais pourront s'appuyer sur d'autres joueurs habitués aux joutes de haut niveau comme Charles Kahudi, Tonye Jekiri ou Antoine Diot pour encadrer les très jeunes, mais pas moins prometteurs, meneurs Théo Malédon (18 ans) et Matthew Strazel (17 ans). Et pouvoir poursuivre le rêve d'une qualification pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.