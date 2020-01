Quand l'ancien marseillais Rafidine Abdullah signe dans deux clubs différents… en même temps

Un imbroglio improbable. L’ancien joueur de l’OM Rafidine Abdullah a été annoncé, jeudi, par les clubs d’Hercules (Espagne) et d’Ouchy (Suisse) avec quelques minutes d’intervalle.

Le premier tweet a été posté par le club du FC Stade Lausanne Ouchy. «Le FC Stade Lausanne Ouchy a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Rafidine Abdullah, né le 15 janvier 1994 à Marseille, milieu de terrain Comorien ! Il représentera nos couleurs jusqu’en été 2021. Bienvenue Rafidine !», a ainsi tweeté le club qui évolue en 2e division avec une photo du joueur.

Jusqu’ici aucun problème pour le Franco-comorien, formé à Marseille et passé par Lorient et Cadiz. Sauf que quinze minutes plus tard le compte officiel du FC Hercules, qui évolue en 2e division espagnole publie également la signature d’Abdullah.

«Le milieu de terrain participe aux entraînements aujourd’hui. Le club possède une option pour s’attacher ses services», écrit le club dans lequel David Trezeguet est notamment passé il y a quelques saisons.

Alors dans quel club Rafidine Abdullah a-t-il atterri ? Selon la presse espagnole, c’est finalement Ouchy qui aurait remporté la mise.

