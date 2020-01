Vidéo : Un hockeyeur se croit au football et marque un but... de la tête

Les spectateurs d’un match de NHL (ligue nord-américaine) opposant les Senators d’Ottawa au Lightning de Tampa Bay ont assisté à un but très inhabituel au hockey sur glace. Et pour cause, celui-ci a été inscrit de la tête.

Alors que le palet avait été dévié dans les airs par le gardien de but et que l’ensemble des joueurs l’avait perdu de vue, Colin White, l’attaquant des Senators, l’a vu retomber et a décidé de lui asséner un joli coup de tête pour l’envoyer au fond des filets. «Je ne savais pas où la rondelle (le palet) rebondirait et vu comme j’étais placé, je ne pouvais pas lui mettre un coup de crosse», a-t-il expliqué après le match, disputé dimanche soir. «J’étais dans le feu de l’action, ma tête était là, j’ai vu des footballeurs le faire alors je me suis dit que je devais tenter le coup».

Malheureusement pour lui et son équipe (qui s’est inclinée 5-3), le but a été refusé par les arbitres. Les hockeyeurs n’ont en effet pas le droit de marquer en poussant volontairement le palet dans la cage avec autre chose que leur crosse.