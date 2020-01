Espagne : Xavi bientôt sur le banc du FC Barcelone ?

Xavi est bien parti pour devenir le prochain entraîneur du FC Barcelone. Ancienne gloire du club catalan, où il a notamment remporté huit titres de champion d’Espagne et quatre Ligue des champions, l’ancien milieu de terrain espagnol a rencontré les dirigeants blaugrana en vue de s’assoir sur le banc du champion d’Espagne.

Un rêve qui deviendrait réalité pour le champion du monde 2010, actuellement à la tête d’Al Saad (Qatar). «Je ne peux pas dissimuler que c’est mon rêve d’entraîner Barcelone, je l’ai dit à de nombreuses reprises», a-t-il confié à l’issue d’une rencontre en Coupe du Qatar. Mais il a refusé de commenter les discussions en cours et la rencontre avec Eric Abidal, actuel directeur sportif du Barça, ainsi que d’autres dirigeants.

«Je ne peux pas trop vous en dire. Juste que j’ai rencontré Abidal et qu’il est mon ami. Ils étaient ici pour me parler et nous avons discuté de beaucoup de choses. Et ils étaient ici pour vérifier comment se sent Ousmane Dembélé», qui est en convalescence au Qatar, a simplement indiqué l’ancien capitaine barcelonais. Avant d’ajouter : «Je respecte Barcelone, je respecte Valverde, je respecte mon club et je fais mon job ici.»

Mais selon la presse ibérique, Abidal a fait le voyage au Qatar pour sonder Xavi pour les deux prochaines saisons, mais également pour la saison en cours, en cas de limogeage d'Ernesto Valverde. Critiqué de l’autre côté des Pyrénées en raison de ses résultats mitigés, l’actuel entraîneur de Barcelone a été un peu plus fragilisé par la défaite en demi-finale de Supercoupe d’Espagne, jeudi, contre l’Atlético Madrid (3-2).

De son côté, son club d’Al Saad a confirmé l’existence de négociations. «Je ne vais pas démentir cela. Il y a des négociations au sujet de Xavi et tout le monde en parle… Mais je peux dire que Xavi, jusqu’ici, est à Al Sadd», a indiqué le directeur des sports du club qatari, Muhammad Ghulam Al-Balushi, à BeIN Qatar. «La décisions finale est dans les mains de la direction d’Al Sadd, dans les mains de l’entraîneur et dans les mains de la direction de Barcelone», a-t-il ajouté.