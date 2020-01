Euro 2020 : battue par la Norvège (28-26), l'équipe de France est déjà éliminée

Par ici la sortie. Battue par la Norvège (25-27) dimanche, quelques jours après sa défaite face au Portugal, l'équipe de France est d'ores et déjà éliminée de l'Euro 2020.

Les hommes de Didier Dinart, qui restaient sur quatre podiums d'affilée dans des compétitions internationales, n’avaient jamais quitté le Championnat d’Europe dès le premier tour. Du jamais vu dans un grand championnat (Mondial, Euro, JO) depuis… 1978.

Malgré un sursaut d'orgueil après l'incroyable déroute face aux Portugais (25-28) pour leur entrée en lice et les excellentes performances de Ludovic Fabregas (8 buts) et Vincent Gérard (12 arrêts), les Bleus n'ont rien pu faire face à des Norvégiens emmenés par un grand Sander Sagosen (10 buts) et poussés par un bouillant public à Trondheim. «On fait un bon match, on est concentrés, a d’abord analysé Nikola Karabatic. Mais comme contre le Portugal, on commet des erreurs d’inattention.»

Le début d'une crise ?

Conséquence, les Experts, qui semblent être arrivés à la fin de leur cycle triomphant (ils ne sont plus tenants d'aucun titre désormais), ne sont même pas certains d'être à Tokyo l'été prochain pour y disputer les Jeux olympiques. Les Français vont devoir se ressaisir très vite pour obtenir leur ticket olympique du 16 au 19 avril à Paris-Bercy où ils devront faire face à de grosses nations. Pas sûrs de l'emporter donc…

De quoi y voir le début d'un long passage à vide synonyme de crise ? «Je ne sais pas s’il y a une crise, a répondu Didier Dinart, qui avait pris la succession de Claude Onesta en 2017. L’équipe de France est peut-être à son niveau. Il y a un passage à vide en ce moment. On va se dire les choses, on va débriefer entre nous.» Il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire. En attendant, les Tricolores vont devoir terminer d'une belle manière ce championnat d'Europe avec une victoire contre la Bosnie.