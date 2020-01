Guy Novès présent sur une liste pour les Municipales

Le rugby derrière lui, Guy Novès se lance en politique. L’ancien sélectionneur du XV de France est présent sur la liste du maire Les Républicains de Leucate (Aude) aux prochaines élections municipales en mars.

Un soutien de poids pour Michel Py, même si l’entraîneur le plus titré de l’histoire du rugby français sera en position non éligible. S’il réside à Pibrac (Haute-Garonne), Novès possède un pied-à-terre à Leucate, qu’il affectionne tout particulièrement. «Mes parents venaient en vacances à Leucate avant que je naisse. […] Je suis très attaché à cette région. Je dis souvent que c’est ma deuxième vie. Cela fait partie de moi. Leucate coule dans mes veines», a-t-il confié à L’Indépendant. Avant d’ajouter : «J’ai eu la chance de faire le tour du monde. Et je peux vous assurer que la sérénité, la tranquillité, l’amitié qu'il y a à Leucate, on ne le retrouve pas toujours ailleurs.»

Véritablement sous le charme, Guy Novès suit avec une attention toute particulière l’actualité de la petite commune d’environ 4 300 âmes et n’a pu décliner la proposition de son maire. «Je connais bien Michel Py et ses collaborateurs. J’ai accepté naturellement. J’ai 66 ans et j’ai vu comment la commune a évolué positivement. C’est une évolution calculée, mesurée tout en cherchant à ne pas briser une dynamique», indiqué l’ancien manager du Stade Toulousain, qui écrit actuellement un livre dont les bénéfices seront reversés au club de rugby de la ville.

Et chez les Novès, la politique est une affaire de famille. Son fils Vincent Terrail-Novès est en effet maire de Balma (Haute-Garonne), mais également vice-président de Toulouse Métropole en charge des Sports et Bases de loisirs et a été réélu en 2015 Conseiller Régional de la nouvelle Région Occitanie.