Vidéo : un footballeur américain visé par un mandat d'arrêt pour avoir donné une fessée à un policier

Le service de police de la Nouvelle-Orléans a obtenu un mandat d'arrêt contre le joueur de football américain Odell Beckham Jr. à la suite d'une interaction dans un vestiaire avec un agent de sécurité après le match de championnat national lundi soir, selon plusieurs rapports.

Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, montrant Odell Beckham Jr. giflant les fesses d'un agent de sécurité dans les vestiaires de l'équipe de football américain des Tigers de LSU (Louisiana State University).

an arrest warrant has been issued for #Browns WR Odell Beckham. He is being charged with simple battery.





He slapped the ass of a cop during #LSU's post-game locker room celebration.





— Ross Dellenger (@RossDellenger) January 16, 2020Les Browns ont publié la déclaration suivante: