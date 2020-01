Open d’Australie : Gaël Monfils s’est blessé en jouant à la console

Gaël Monfils en a connu des blessures tout au long de sa carrière. Mais celle-ci est sans doute la plus insolite. Dans sa préparation d’avant-saison, le numéro 1 français s’est blessé à la main en jouant aux jeux vidéo.

«J’ai un œdème osseux à la main droite. Je jouais à un jeu vidéo dans ma chambre et j’ai tapé ma main droite contre la tête de lit. Le vrai traitement serait du repos, mais comme je ne peux pas, je prends des anti-inflammatoires et je mets de la glace», a confié le Français avant son entrée à l’Open d’Australie, où il sera opposé au Taïwanais Lu Yen-Hsun pour son entrée en lice.

Un énième coup dur qui a tronqué sa préparation. «Je n’ai pas pu jouer autant que je le voulais. Mais je me suis bien rattrapé en jouant beaucoup plus ces derniers jours», a indiqué le Parisien, qui a disputé deux matchs lors de l’ATP Cup début janvier.

Et c’est avec envie et détermination qu’il a débarqué à Melbourne. «J’aurais voulu en faire encore plus mais j’ai malgré tout de bonnes sensations. A moi de trouver le bon rythme progressivement. Je me sens mieux qu’en fin d’année dernière où je jouais très mal, a assuré Monfils. Je pense que j’avais accumulé trop de matchs. Là, je me sens bien, j’ai de l’envie donc je suis content.»

De bonnes sensations qui pourraient lui permettre de faire au moins aussi bien que son quart de finale en 2016, son meilleur résultat dans le premier Grand Chelem de la saison. Mais son tableau s’annonce périlleux avec un éventuel 3e tour contre le Canadien Félix-Auger Aliassime avant une possible confrontation face à Dominic Thiem en huitièmes de finale.