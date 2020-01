Le NBA House ouvre ce jeudi à Paris

La NBA House ouvre ses portes le jeudi 23 janvier afin d’offrir aux fans un lieu d’expérience interactive à l’occasion du NBA Paris Game 2020 entre les Milwaukee Bucks et les Hornets de Charlotte à l’AccorHotels Arena prévu le lendemain.

Ce lieu éphémère sera accessible gratuitement du 23 au 26 janvier, à la Halle des Blancs Manteaux, au 48 rue Vieille du Temple (Paris 4e), aux horaires indiqués ci-dessous :

Jeudi 23 janvier: 12h – 18h



Vendredi 24 janvier: 12h – 18h



Samedi 25 janvier: 10h – 20h



Dimanche 26 janvier: 10h – 19h

De nombreuses activités en relation avec la ligue américaine de basketball y seront proposées, dont un demi-terrain où les visiteurs pourront s’affronter dans une série de skills challenges, mais aussi des matches. Le spectacle sera assuré par des mascottes et des équipes de dunks, entre autres surprises à découvrir sur place. Les mordus de la balle orange auront également le privilège de côtoyer d’anciennes gloire de la NBA, dont les deux anciens joueurs des Hornets de Charlotte, Dell Curry et Mugsy Bogues, ainsi que le pivot légendaire des Bucks et des Lakers, Kareem Abdul-Jabbar.

Un NBA Store présent sur place permettra d’avoir accès à une multitude de produits officiels NBA, dont de nombreux articles exclusifs. La NBA House accueillera également une «viewing party» le 24 janvier, de 20h à minuit, dont les places sont accessibles ICI.

Le NBA Paris Game 2020 est organisé en partenariat avec la chaîne beIN SPORTS, la gamme de produits Beats, Gatorade, Fanatics, Foot Locker, ParionsSport, Nike, SAP, Tissot et 2K Sports.