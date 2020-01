Open d’Australie : éliminé d’entrée, Jo-Wilfried Tsonga laisse planer le doute sur son avenir

Les doutes l’envahissent. Contraint à l’abandon mardi lors du 1er tour de l’Open d’Australie, Jo-Wilfried Tsonga a laissé entendre que sa carrière pourrait bientôt prendre fin.

Le Français, qui avait remporté le premier set contre l’Australien Alexei Popyrin avant de perdre les deux suivants et d’abandonner (6-7, 6-2, 6-1), a reconnu que son dos le faisait souffrir et que la douleur (calcification de ligaments dorsaux) aura du mal à disparaître.

«C’est compliqué parce que c’est plus ou moins irréversible, a confié le Manceau, âgé de 34 ans, et finaliste à Melbourne en 2008. Avec le temps, ça va peut-être se fixer et je n’aurai plus mal. Mais ça peut prendre cinq jours, une semaine... ou deux ans.»

Le rêve des JO de Tokyo

Ancien n°4 mondial, aujourd’hui au 33e rang, Jo-Wilfried Tsonga a eu une carrière très perturbée par les blessures, qui l’ont sans nul doute empêché de décrocher plus de titres (18 dont le dernier à Metz en septembre dernier).

Et après une année 2018 blanche après une opération du genou gauche, «Jo-Wil» était bien revenu en 2019 empochant deux titres. «Je commençais à me dire ‘je commence à être pas mal’... Finalement je recommence l’année avec difficulté», a-t-il déploré. Suffisant pour lui mettre un coup au moral et même imaginer le pire.

«Je crois que l’on peut tout envisager, a-t-il admis. Dans un premier temps je vois surtout dans un futur proche en me demandant ce que je peux essayer de faire pour que cela se passe mieux. (…) Tant que les docteurs me donneront un espoir, il y aura une réflexion. (…) Je ne me fixe pas de barrière car je ne sais pas comment je vais aller. Je ne me voyais pas aller jusqu'aux JO de Paris en 2024 (rires) ! Mais j’avoue que mon petit objectif personnel cette année est de participer aux JO de Tokyo.» En espérant que son dos l’épargne d’ici là.